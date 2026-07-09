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9 июля, 14:04

Украинский Ми-8 разбился в Полтавской области, столкнувшись с «Геранью»

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

В Полтавской области потерпел крушение вертолёт Ми-8 украинской армейской авиации. Информацию о гибели экипажа опубликовал Бродовский городской совет Львовской области.

Воздушное судно из состава 16-й отдельной бригады «Броды» 30 июня выполняло боевую задачу по перехвату БПЛА. Выжить не удалось никому из находившихся на борту. По предварительной информации, произошло столкновение с «Геранью».

В авиакатастрофе погибли командир экипажа капитан Юрий Ворон, лётчик-штурман майор Валентин Мукшинов, бортовой техник старший лейтенант Богдан Хмиль и воздушный стрелок младший сержант Михаил Деряга.

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Тем временем ВС РФ нанесли массированный удар по военным заводам и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Атака проведена с задействованием высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников. В Минобороны России подчеркнули, что удар стал ответной мерой на террористическую акцию киевского режима.

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Юлия Сафиулина
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