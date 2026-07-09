Украинский Ми-8 разбился в Полтавской области, столкнувшись с «Геранью»

Воздушное судно из состава 16-й отдельной бригады «Броды» 30 июня выполняло боевую задачу по перехвату БПЛА. Выжить не удалось никому из находившихся на борту. По предварительной информации, произошло столкновение с «Геранью».

На Украине создали беспилотную бронемашину с защитой от дронов на базе БРДМ-2

На Украине создали беспилотную бронемашину с защитой от дронов на базе БРДМ-2

Тем временем ВС РФ нанесли массированный удар по военным заводам и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Атака проведена с задействованием высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников. В Минобороны России подчеркнули, что удар стал ответной мерой на террористическую акцию киевского режима.