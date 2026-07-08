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8 июля, 17:33

На Украине создали беспилотную бронемашину с защитой от дронов на базе БРДМ-2

Обложка © Портал «Милитарный»

Обложка © Портал «Милитарный»

На Украине представили модернизированный БРДМ-2М, способный действовать без экипажа. Об этом сообщил портал «Милитарный».

Предполагается, что машина может дистанционно доставлять на передовую боеприпасы, воду и снаряжение. Она получила новый двигатель, усиленную броню, дистанционно управляемый боевой модуль с пулемётом 12,7 мм и систему активной защиты от БПЛА, которая сейчас проходит испытания. Разработчики рассчитывают модернизировать сотни имеющихся БРДМ и вернуть их в строй, компенсируя нехватку личного состава роботизированной техникой.

На взорвавшемся складе в Вишнёвом могло храниться экспериментальное оружие НАТО
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Сегодня появилась информация, что украинская ракета «Фламинго» оснащена системой наведения французской Safran Electronics & Defense. По данным Le Monde, в компании подтвердили интеграцию оборудования более года назад. Через дочерние структуры Киеву поставлялись навигация, оптоэлектроника и системы противодействия БПЛА, а также оказывались услуги по анализу разведданных.

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Юрий Лысенко
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