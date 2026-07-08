Le Monde: Украинская ракета «Фламинго» использует систему наведения из Франции
Крылатая ракета FP-5 «Фламинго». Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / АР
Украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» оснащена системой наведения производства французской компании Safran Electronics & Defense, сообщает Le Monde. Информация об этом прозвучала на выставке Eurosatory 2026 со стороны украинских представителей.
В Safran подтвердили, что система была интегрирована в ракету более года назад. Также компания участвовала в разработке других продуктов совместно с украинской Fire Point.
Через дочернюю структуру Preligens Киеву поставлялись навигационное оборудование, оптоэлектроника, системы противодействия БПЛА. Также Украине оказывали услуги по анализу разведывательных данных.
Напомним, минобороны России сообщило, что в ночь на 8 июля нанесло групповой удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки по российской гражданской инфраструктуре, поразив предприятие «Самсунг-Украина», где производили и хранили комплектующие для ракет «Фламинго».
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