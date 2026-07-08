Le Monde: Украинская ракета «Фламинго» использует систему наведения из Франции

Украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» оснащена системой наведения производства французской компании Safran Electronics & Defense, сообщает Le Monde . Информация об этом прозвучала на выставке Eurosatory 2026 со стороны украинских представителей.

В Safran подтвердили, что система была интегрирована в ракету более года назад. Также компания участвовала в разработке других продуктов совместно с украинской Fire Point.