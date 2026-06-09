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9 июня, 04:22

Российский турист выжил при крушении судна у берегов Индонезии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

В Индонезии судно с российским туристом на борту затонуло у побережья острова Флорес. По данным heybali.info, мужчина отправился на прогулку по местным водам вместе с капитаном на небольшом катере с открытой палубой под названием «Берках Кембар».

Во время плавания судно начало тонуть. Капитан успел подать сигнал бедствия в экстренные службы, после чего на место были направлены спасатели.

Прибывшие специалисты не обнаружили людей рядом с катером. Позже стало известно, что капитан и турист решили самостоятельно добираться до берега вплавь.

В момент происшествия судно находилось примерно в четырех километрах от побережья. Мужчинам удалось выжить.

Предварительно причиной ЧП могло стать столкновение с рифом, после чего корпус судна получил повреждения и начал быстро заполняться водой.

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Ранее катер опрокинулся в акватории Усть-Илимского водохранилища неподалёку от посёлка Ершово. Инцидент произошёл вечером 5 июня. На момент происшествия на борту находились два человека. Их поиски продолжаются.

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Артём Гапоненко
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