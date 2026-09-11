Залез на горку и сорвался: Шестилетний мальчик погиб в парке аттракционов в Иванове

Шестилетний мальчик скончался после падения с высоты в парке аттракционов, расположенном в одном из торговых центров Иванова. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

Трагедия произошла днём 10 сентября. По предварительным данным следствия, мальчик забрался по фасаду одной из горок наверх, после чего сорвался и упал.

Ребёнка с полученными травмами доставили в больницу. Врачи пытались его спасти, однако мальчик скончался.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании предназначенных для детей услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть человека. На месте происшествия проведён осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, в том числе причины, по которым ребёнок смог забраться на конструкцию.

Ранее 19-летняя девушка выпала из аттракциона в Тюмени. СК возбудил уголовное дело.