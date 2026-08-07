Девушка, выпавшая из аттракциона в Тюмени, находится в состоянии средней тяжести

Выпавшая из аттракциона в городском парке Тюмени девушка находится в состоянии средней степени тяжести, рассказали журналистам в областном Депздраве. Она проходит лечение в профильном отделении одной из больниц города.

«Бригада скорой медицинской помощи после осмотра и оказания помощи доставила пациента в ОКБ № 2», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, 19-летняя девушка выпала из кабины во время движения аттракциона. Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи устанавливают причины произошедшего и проверяют соблюдение требований безопасности при эксплуатации аттракциона.