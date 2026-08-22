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22 августа, 09:13

16-летняя девочка выпала из аттракциона в парке в Якутске

Обложка © Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Обложка © Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Шестнадцатилетняя девушка пострадала после падения с аттракциона в Парке культуры и отдыха Якутска. ЧП произошло днём 22 августа, сообщила прокуратура Республики Саха (Якутия).

По предварительным данным надзорного ведомства, посетительница 2010 года рождения выпала из конструкции во время катания. После случившегося ей потребовалась медицинская помощь. Характер полученных травм пока не уточняется.

Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия и начали проверку. Им предстоит установить обстоятельства падения и выяснить, как эксплуатировался аттракцион. Отдельно будет дана оценка соблюдению требований безопасности посетителей. Проверяющие также изучат другие вопросы, связанные с работой оборудования и парка.

По итогам разбирательства при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Название аттракциона, с которого выпала девушка, ведомство пока не сообщало.

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В Сочи на аттракционе пострадали три человека из-за оторвавшейся вагонетки

Всего за два дня до происшествия в Якутске Life.ru рассказал о ЧП в барнаульском парке «Арлекино», где от карусели на полном ходу оторвалась чаша с двумя детьми. Мальчики двух и 11 лет получили травмы и были доставлены в больницу, а следователи возбудили уголовное дело.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Николь Вербер
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