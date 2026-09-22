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Опубликовано 22 сентября, 02:20

Часть жителей Нерюнгри осталась без света из-за пожара на НГРЭС в Якутии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Часть потребителей города Нерюнгри отключили от электроснабжения после возгорания на Нерюнгринской ГРЭС. Чрезвычайное происшествие зафиксировали на территории Республики Саха (Якутия). О введении ограничений сообщила администрация муниципального района «Нерюнгринский район».

По данным МЧС Республики, огонь охватил трансформаторную подстанцию и кабель-канал на площади 40 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек.

Возгорание произошло на энергоблоке №1 и в машинном зале станции. Под ограничение электроэнергии попали абоненты, которые получают питание от подстанции «Городская».

Возгорание ликвидировано, ведётся устранение последствий.

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Вызов на пожарную часть поступил в 07:22 по местному времени (01:22 мск). В результате воздействия опасных факторов пожара пострадал работник 1993 года рождения. Для ликвидации пожара были привлечены 50 человек и 16 единиц техники.

Больше новостей о последствиях атак и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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