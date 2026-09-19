Ночная атака оставила без света почти 140 тысяч абонентов в Донецке

Почти 140 тысяч абонентов в Донецке остаются без электричества после ночной атаки ВСУ. Уточнённые данные сообщил глава города Алексей Кулемзин.

По информации «Донецкэнерго», перебои затронули сразу шесть районов города — Кировский, Калининский, Ворошиловский, Петровский, Куйбышевский и Киевский.

«В Кировском, Калининском, Ворошиловском, Петровском, Куйбышевском, Киевском районах частично обесточены 855 трансформаторных подстанций», — написал Кулемзин.

В результате без света остались 137 930 абонентов.

Отключения произошли из-за перепадов напряжения после ночной атаки ВСУ. Энергетики уже ведут восстановительные работы.

Ранее Life.ru рассказывал о крупном отключении электроэнергии в Донецке, когда без света остались 76 950 абонентов. Тогда в городе прекратила работу 431 трансформаторная подстанция.