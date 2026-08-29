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29 августа, 07:53

В Донецке отключилась 431 подстанция, без света 76 тысяч абонентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

Более 76 тысяч абонентов в Донецке остались без электричества. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём канале в MAX. По данным компании «Донецкэнерго», в столице ДНР отключилась 431 трансформаторная подстанция.

«Без электроэнергии остаются 76 950 абонентов», — уточнил Кулемзин.

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Как сообщалось 26 августа, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. В результате удара пострадали 11 человек, среди них две девочки 2016 и 2010 годов рождения. Повреждены восемь жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры и автомобили. Ущерб зафиксирован в Донецке, Докучаевске, Енакиево, а также в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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