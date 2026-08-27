Украинские подразделения начали отвод основных группировок из южных районов Доброполья. Основная масса перебралась в Белозёрское — последний крупный населённый пункт Донбасса на этом направлении, за которым начинаются уже Днепропетровская и Харьковская области.

При этом российские войска продолжают наступление. Накануне они взяли под контроль Неженку и Никаноровку, расширив зону контроля в районе Доброполья. Теперь перед ними стоит задача удержать занятые позиции и выровнять линию боевого соприкосновения к югу от города.

Оборона противника в Доброполье была серьёзной — там создали укреплённый узел с крытыми траншеями и ходами сообщения, адаптированный под войну дронов. Однако, по мнению экспертов, падение города неминуемо из-за применения российских авиабомб ФАБ-3000, которые взламывают любую защиту.

Военкор kp.ru Дмитрий Стешин отмечает, что ВСУ не намерены задерживаться в этом секторе. Украинское командование, по его оценке, утратило смысл обороны последних фрагментов Донбасса и готовится уплотнить оборону в Днепропетровской области. Это стратегия «размена территорий на время»: Киев осознаёт неизбежность вытеснения своих войск из региона.

Параллельно российские подразделения продвигаются в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Взята высота Кучеров Яр, клин расширяется на северо-восток. В Донецке в последние дни фиксировались ракетные прилёты, но, по словам командиров, они не меняют общей тактической картины.

Незадолго до этого в ДНР рассказали, что украинское командование усиливает свои позиции в Славянске и Краматорске, перебрасывая туда новые подразделения. Военный эксперт Виталий Киселёв отметил рост активности противника на этом направлении и упомянул ожесточённое сопротивление ВСУ, массовое применение беспилотников и переброску пехоты. По его оценке, данные о потерях украинских военных при этом серьёзно занижаются.