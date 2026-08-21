Командование ВСУ укрепляет позиции в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске, перебрасывая туда дополнительные подразделения. По словам военного эксперта Виталия Киселева, на данном направлении наблюдается рост активности противника.

Специалист утверждает, что украинские войска оказывают «очень ожесточённое сопротивление». Помимо масштабного применения беспилотных аппаратов, Киев направил в этот сектор значительное количество пехотных соединений.

Киселев подчеркнул в беседе с ТАСС, что данные о жертвах среди украинских военнослужащих серьёзно искажаются. По его оценке, реальные показатели «занижены в три-четыре раза».

Стратегическое значение этой агломерации обусловлено её ролью в обеспечении группировки. Именно здесь находится один из главных логистических хабов ВСУ в Донбассе.

Через данные населённые пункты проходят критически важные автомобильные и железнодорожные пути. Эти транспортные артерии служат основой для снабжения обороняющихся подразделений, что делает удержание региона приоритетной задачей для Генштаба Украины.

Ранее сообщалось, что российские подразделения получили выход к кратчайшему маршруту в сторону Харькова после освобождения Кудиевки. Населённый пункт расположен у трассы Е-105 на севере Харьковской области.