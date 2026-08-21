Украинские войска создают подземный укрепрайон и сеть тоннелей в Доброполье. Об этом сообщил военнослужащий с позывным Слон, пишет ТАСС.

Слон занимает должность заместителя командира штурмового батальона 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр». По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) связывают подвалы и блиндажи подземными переходами.

«В Доброполье у них будет огромный-огромный укрепрайон. Так же, как и в Белицком, мы, скорее всего, встретим город под землёй. Они роют, соединяют подвалы, они соединяют блиндажи системой вот этих туннелей», — рассказал замкомандира.

Военнослужащий ожидает, что разветвлённая система тоннелей станет частью обороны ВСУ в городе. Он сравнил её с подземными укреплениями в Белицком.

Ранее представители антифашистского сопротивления Украины заявили о расстреле ВСУ иностранных наёмников под Харьковом. По их данным, украинский заградительный отряд открыл огонь после попытки группы сдаться в плен. Источник сообщил о гибели троих человек, ещё один наёмник спрятался в подвале. Как утверждают представители сопротивления, выживший пытается покинуть Украину.