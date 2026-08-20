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Регион
20 августа, 17:56

Украинские бойцы массово бегут с полигонов в ФРГ на фоне нулевой мотивации, пишут СМИ

Die Zeit: Несколько сотен бойцов ВСУ могли дезертировать после учений в Германии

Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Несколько сотен украинских военнослужащих могли дезертировать после окончания курсов военной подготовки в Германии, пишет немецкая газета Die Zeit. Например, только в Саксонии-Анхальт, по данным местного МВД, речь может идти о порядка 80 беглых «захистниках».

«По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев», — указывается в публикации.

При этом официально власти ФРГ не раскрывают число украинских дезертиров, а Минобороны заявляет о «единицах». В самой Незалежной тем временем становится всё сложнее встретить мотивированного бойца, констатирует газета.

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Матвей Константинов
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