Несколько сотен украинских военнослужащих могли дезертировать после окончания курсов военной подготовки в Германии, пишет немецкая газета Die Zeit. Например, только в Саксонии-Анхальт, по данным местного МВД, речь может идти о порядка 80 беглых «захистниках».

«По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев», — указывается в публикации.

При этом официально власти ФРГ не раскрывают число украинских дезертиров, а Минобороны заявляет о «единицах». В самой Незалежной тем временем становится всё сложнее встретить мотивированного бойца, констатирует газета.

Ранее Европа изменила подход к защите беглых граждан Украины. Мужчин обяжут подтверждать отсутствие воинской повинности перед Незалежной. То же касается и женщин, указывали в Еврокомиссии.