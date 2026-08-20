ЕК: Украинки в Европе должны подтверждать, что не уклоняются от службы в ВСУ

Все прибывающие из Украины беженцы, независимо от пола, должны подтверждать отсутствие уклонения от военной службы для получения временной защиты в ЕС. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

По его словам, правила не предусматривают различий между мужчинами и женщинами, если человек является военнообязанным. При этом порядок применения решения определяют национальные власти стран Евросоюза.

5 августа Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. Одновременно в правила внесли положение о необходимости подтверждать отсутствие уклонения от призыва для новых прибывающих.