ЕК: Украинки в Европе должны подтверждать, что не уклоняются от службы в ВСУ
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Все прибывающие из Украины беженцы, независимо от пола, должны подтверждать отсутствие уклонения от военной службы для получения временной защиты в ЕС. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
По его словам, правила не предусматривают различий между мужчинами и женщинами, если человек является военнообязанным. При этом порядок применения решения определяют национальные власти стран Евросоюза.
Напомним, на Украине рассматривалась возможность мобилизации женщин для выполнения тыловых задач в Вооружённых силах страны, чтобы заменить мужчин. В украинских городах начали появляться плакаты, призывающие женщин присоединиться к армии, с лозунгом «Защита Украины — это женское дело». Это может указывать на то, что киевские власти готовят население к возможной мобилизации женщин.
5 августа Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. Одновременно в правила внесли положение о необходимости подтверждать отсутствие уклонения от призыва для новых прибывающих.
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