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20 августа, 14:40

ЕК: Украинки в Европе должны подтверждать, что не уклоняются от службы в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MM_vision

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MM_vision

Все прибывающие из Украины беженцы, независимо от пола, должны подтверждать отсутствие уклонения от военной службы для получения временной защиты в ЕС. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

По его словам, правила не предусматривают различий между мужчинами и женщинами, если человек является военнообязанным. При этом порядок применения решения определяют национальные власти стран Евросоюза.

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Напомним, на Украине рассматривалась возможность мобилизации женщин для выполнения тыловых задач в Вооружённых силах страны, чтобы заменить мужчин. В украинских городах начали появляться плакаты, призывающие женщин присоединиться к армии, с лозунгом «Защита Украины — это женское дело». Это может указывать на то, что киевские власти готовят население к возможной мобилизации женщин.

5 августа Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. Одновременно в правила внесли положение о необходимости подтверждать отсутствие уклонения от призыва для новых прибывающих.

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Дарья Денисова
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