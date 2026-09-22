СК подтвердил гибель трёх человек при пожаре в Стерлитамаке, одна пострадавшая в реанимации

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, где погибли три человека. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователям предстоит установить причины возгорания и обстоятельства, при которых люди не смогли спастись.

Одновременно появились новые данные о состоянии пострадавших. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что одна женщина находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Ещё трое пострадавших, в том числе 27-летняя девушка, выпрыгнувшая с высоты третьего этажа, и 16-летняя девочка, находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, SHOT сообщал, что при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке погибли три человека. Огонь вспыхнул на втором этаже четырёхэтажного здания на улице Коммунистической. Посетителям приходилось выбираться через окна, а спасатели вывели из ТЦ 17 человек, в том числе ребёнка.