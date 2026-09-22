Неисправное пожаротушение и 12 пострадавших: Новые детали ЧП в ТЦ Стерлитамака

Число пострадавших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до 12 человек. Об этом сообщает SHOT, по данным телеграм-канала, система пожаротушения в здании могла быть неисправна.

Кадры пожара. Видео © SHOT

Как рассказали работающие в ТЦ продавцы, возгорание началось в отделе одежды на втором этаже. По их словам, примерно за час до обнаружения огня в помещениях уже чувствовался сильный запах гари, однако найти его источник сразу не удалось.

SHOT утверждает, что противопожарная система в торговом центре, предварительно, могла не сработать должным образом. По последним данным канала, пострадали уже 12 человек. Двое из них госпитализированы. Также SHOT сообщает, что среди погибших может быть несовершеннолетний. Официальные ведомства информацию о пострадавших пока не подтверждали.

На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, по данным SHOT, при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке погибли три человека. Огонь вспыхнул на втором этаже четырёхэтажного здания на улице Коммунистической. Посетителям приходилось выбираться через окна, а спасатели вывели из ТЦ 17 человек, в том числе ребёнка.