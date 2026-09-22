Пострадавший при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС в состоянии средней тяжести

Работник Нерюнгринской ГРЭС после пожара на станции был госпитализирован с отравлением угарным газом. Мужчину доставили в Нерюнгринскую ЦРБ, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Якутии.

Возгорание оборудования произошло 22 сентября. К месту происшествия направили объектовую пожарную часть ГРЭС и силы МЧС. В ДГК Якутии сообщили, что огонь ликвидирован, сейчас на предприятии устраняют последствия.

Причины возгорания и сроки ремонта пока устанавливаются. На станции также проведут расследование произошедшего. Подача электроэнергии и тепла потребителям Нерюнгринского района продолжается без ограничений.

Напомним, сообщение о возгорании на Нерюнгринской ГРЭС поступило в пожарную часть в 07:22 по местному времени (01:22 мск). Известно, что загорелись трансформаторная подстанция и турбина. Из-за возгорания электроснабжение части Нерюнгри временно ограничено. Предварительная площадь возгорания на трансформаторной подстанции оценивалась в 40 кв. м.