Три родные сестры погибли в поисках подарка в горящем ТЦ в Стерлитамаке

В пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке погибли три родные сестры. Общее число жертв увеличилось до четырёх.

По информации Telegram-канал Baza, 33-летняя Виктория, 27-летняя Алина и 29-летняя Елизавета приехали в торговый центр, чтобы купить подарок на день рождения. Все три сестры не смогли выбраться из огня. Личность четвёртой погибшей устанавливается.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание произошло на втором этаже четырёхэтажного комплекса на улице Коммунистической. Спасателям удалось вывести из здания 17 человек, включая ребёнка. К зданию подъехал грузовик, на который установили лестницу: по ней сотрудники и посетители смогли спуститься на землю, однако некоторым пришлось прыгать из окон. Противопожарная система комплекса не работала должным образом, и оказавшиеся внутри люди не могли самостоятельно эвакуироваться, кричали из окон и звали на помощь.