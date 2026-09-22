Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 11:14

МЧС: Число погибших при пожаре в ТЦ Стерлитамака выросло до четырёх

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число погибших при пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке увеличилось до четырёх. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По уточнённым данным ведомства, всего при возгорании пострадали восемь человек. Четверо из них погибли, ещё четверых госпитализировали. Пожар произошёл в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» на улице Коммунистической.

SHOT: Причиной пожара в ТЦ Стерлитамака могло стать короткое замыкание
SHOT: Причиной пожара в ТЦ Стерлитамака могло стать короткое замыкание

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке погибли три человека. Возгорание началось на втором этаже четырёхэтажного комплекса. Спасатели вывели из здания 17 человек, среди них был ребёнок.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar