МЧС: Число погибших при пожаре в ТЦ Стерлитамака выросло до четырёх

Число погибших при пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке увеличилось до четырёх. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По уточнённым данным ведомства, всего при возгорании пострадали восемь человек. Четверо из них погибли, ещё четверых госпитализировали. Пожар произошёл в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» на улице Коммунистической.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке погибли три человека. Возгорание началось на втором этаже четырёхэтажного комплекса. Спасатели вывели из здания 17 человек, среди них был ребёнок.