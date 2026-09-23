Директора ТЦ в Стерлитамаке задержали после гибели 3 сестёр и рабочей в пожаре
Обложка © «МАКС» / МЧС Башкортостана
Директора торгового центра «Солнечный» в Стерлитамаке Сергея Родионова задержали после пожара, в результате которого погибли четыре человека.
Безнесмену предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает «База». По версии следствия, руководство торгового комплекса знало о нарушениях, но не устраняло их. Среди выявленных проблем называют неисправности противопожарных систем и загромождение эвакуационных выходов.
Сейчас с задержанным работают следователи. В ближайшее время должен решиться вопрос о мере пресечения. Также в здании торгового центра проходят обыски. Правоохранители изымают техническую документацию и назначают необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали четыре человека, ещё пятеро получили травмы. Среди погибших оказались три родные сестры, которые находились в ТЦ в момент возгорания и выбирали подарок для матери. Всего после происшествия известно об 11 пострадавших. По предварительным данным, системы пожаротушения и оповещения в здании могли не сработать. Только к вечеру пожарным удалось справиться с открытым горением.
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