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Опубликовано 22 сентября, 11:56

Стала известна личность четвёртой жертвы пожара в ТЦ Стерлитамака

Четвёртой погибшей при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке стала 51-летняя Елена Т. Женщина пришла в ТЦ за покупками, сообщает SHOT.

Четвёртая погибшая в пожаре 51‑летняя Елена. Фото © SHOT

Четвёртая погибшая в пожаре 51‑летняя Елена. Фото © SHOT

Погибшая работала на заводе по производству спиртных напитков. Перед трагедией она вместе с мужем и 19-летним сыном отдыхала в Сочи — семья вернулась домой только на прошлой неделе.

Три родные сестры погибли в поисках подарка в горящем ТЦ в Стерлитамаке
Три родные сестры погибли в поисках подарка в горящем ТЦ в Стерлитамаке

Напомним, причиной пожара в ТЦ «Солнечный» стало короткое замыкание на втором этаже. Эвакуированные покинули территорию благодаря грузовику с лестницей, подогнанному к зданию, однако некоторым пришлось прыгать в окно. Погибли четыре человека, в том числе три родные сестры.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © SHOT

Наталья Афонина
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