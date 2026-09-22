Стала известна личность четвёртой жертвы пожара в ТЦ Стерлитамака

Четвёртой погибшей при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке стала 51-летняя Елена Т. Женщина пришла в ТЦ за покупками, сообщает SHOT.

Четвёртая погибшая в пожаре 51‑летняя Елена. Фото © SHOT

Погибшая работала на заводе по производству спиртных напитков. Перед трагедией она вместе с мужем и 19-летним сыном отдыхала в Сочи — семья вернулась домой только на прошлой неделе.