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Опубликовано 22 сентября, 15:07

Спасатели полностью ликвидировали возгорание в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке

Пожар в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке. Обложка © Life.ru

Пожар в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке. Обложка © Life.ru

Спасатели полностью ликвидировали возгорание в торговом центре «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС России. Причины пожара устанавливаются.

«Пожар полностью ликвидирован», — сказал собеседник ТАСС.

Первые минуты смертельного пожара в ТЦ в Стерлитамаке попали на видео
Первые минуты смертельного пожара в ТЦ в Стерлитамаке попали на видео

Напомним, предварительно, причиной пожара в ТЦ «Солнечный» могло стать короткое замыкание. Погибли четыре человека, в том числе три родные сестры. Ещё пять пострадали. На фоне трагедии глава Башкортостана Радий Хабиров приказал проверить все подобные центры в республике.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе спасателей — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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