Спасатели полностью ликвидировали возгорание в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке
Пожар в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке. Обложка © Life.ru
Спасатели полностью ликвидировали возгорание в торговом центре «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС России. Причины пожара устанавливаются.
«Пожар полностью ликвидирован», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, предварительно, причиной пожара в ТЦ «Солнечный» могло стать короткое замыкание. Погибли четыре человека, в том числе три родные сестры. Ещё пять пострадали. На фоне трагедии глава Башкортостана Радий Хабиров приказал проверить все подобные центры в республике.
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