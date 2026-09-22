Хабиров поручил проверить ТЦ Башкирии после гибели четырёх человек
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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил в ближайшее время проверить торговые центры, подобные «Солнечному» в Стерлитамаке, где при пожаре погибли четыре человека. Решение принято после крупного возгорания, произошедшего 22 сентября.
«Поручаю всем ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии», — сообщил Хабиров.
Хабиров также сообщил, что на месте происшествия соберётся комиссия по чрезвычайным ситуациям. Причины возгорания предстоит установить специалистам.
Напомним, причиной пожара в ТЦ «Солнечный» стало короткое замыкание на втором этаже. Эвакуированные покинули здание с помощью грузовика с лестницей, но некоторым пришлось выпрыгнуть из окна, и в результате погибли четыре человека, среди которых три сестры. В МЧС Башкирии сообщили, что число пострадавших выросло до пяти — ещё одна девушка самостоятельно обратилась в городскую клиническую больницу №1.
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