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Опубликовано 22 сентября, 13:45

Хабиров поручил проверить ТЦ Башкирии после гибели четырёх человек

Обложка © Max / МЧС Башкортостана

Обложка © Max / МЧС Башкортостана

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил в ближайшее время проверить торговые центры, подобные «Солнечному» в Стерлитамаке, где при пожаре погибли четыре человека. Решение принято после крупного возгорания, произошедшего 22 сентября.

«Поручаю всем ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии», — сообщил Хабиров.

Хабиров также сообщил, что на месте происшествия соберётся комиссия по чрезвычайным ситуациям. Причины возгорания предстоит установить специалистам.

Стала известна личность четвёртой жертвы пожара в ТЦ Стерлитамака
Стала известна личность четвёртой жертвы пожара в ТЦ Стерлитамака

Напомним, причиной пожара в ТЦ «Солнечный» стало короткое замыкание на втором этаже. Эвакуированные покинули здание с помощью грузовика с лестницей, но некоторым пришлось выпрыгнуть из окна, и в результате погибли четыре человека, среди которых три сестры. В МЧС Башкирии сообщили, что число пострадавших выросло до пяти — ещё одна девушка самостоятельно обратилась в городскую клиническую больницу №1.

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Анастасия Никонорова
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