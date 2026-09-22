Хабиров поручил проверить ТЦ Башкирии после гибели четырёх человек

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил в ближайшее время проверить торговые центры, подобные «Солнечному» в Стерлитамаке, где при пожаре погибли четыре человека. Решение принято после крупного возгорания, произошедшего 22 сентября.

«Поручаю всем ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии», — сообщил Хабиров.

Хабиров также сообщил, что на месте происшествия соберётся комиссия по чрезвычайным ситуациям. Причины возгорания предстоит установить специалистам.