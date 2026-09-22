Число пострадавших при пожаре в Стерлитамаке выросло до пяти
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Число пострадавших при крупном пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до пяти. Ещё одна девушка самостоятельно обратилась в городскую клиническую больницу № 1, сообщили в МЧС Башкирии.
По последним данным ведомства, при пожаре погибли четыре человека. Ещё 17 посетителей и сотрудников удалось эвакуировать из здания.
Напомним, причиной пожара в ТЦ «Солнечный» стало короткое замыкание на втором этаже. Эвакуированные покинули здание с помощью грузовика с лестницей, однако некоторым пришлось выпрыгнуть из окна. В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых были три сестры.
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