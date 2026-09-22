Число пострадавших при пожаре в Стерлитамаке выросло до пяти

Число пострадавших при крупном пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до пяти. Ещё одна девушка самостоятельно обратилась в городскую клиническую больницу № 1, сообщили в МЧС Башкирии.

По последним данным ведомства, при пожаре погибли четыре человека. Ещё 17 посетителей и сотрудников удалось эвакуировать из здания.