Первые минуты смертельного пожара в ТЦ в Стерлитамаке попали на видео
Обложка © VK / Стерлитамак ДПС
Появились кадры первых минут пожара в торговом центре в Стерлитамаке. Сначала из окон начинает клубами выходить чёрный дым, а через короткий промежуток времени появляются языки пламени. Огонь быстро распространился сразу по нескольким этажам.
Начало пожара в Стерлитамаке. Видео © VK / Стерлитамак ДПС
Из здания также доносятся хлопки, лопаются стёкла, а с фасада падают кондиционеры. Возгорание зафиксировали камеры, установленные на подъезде соседнего дома.
Напомним, причиной пожара в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке стало короткое замыкание на втором этаже. В результате трагедии погибли четыре человека, среди которых были три сестры — 33-летняя Виктория, 27-летняя Алина и 29-летняя Елизавета. Девушки выбирали в ТЦ подарок на день рождения матери.
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