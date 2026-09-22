Первые минуты смертельного пожара в ТЦ в Стерлитамаке попали на видео

Появились кадры первых минут пожара в торговом центре в Стерлитамаке. Сначала из окон начинает клубами выходить чёрный дым, а через короткий промежуток времени появляются языки пламени. Огонь быстро распространился сразу по нескольким этажам.

Начало пожара в Стерлитамаке. Видео © VK / Стерлитамак ДПС

Из здания также доносятся хлопки, лопаются стёкла, а с фасада падают кондиционеры. Возгорание зафиксировали камеры, установленные на подъезде соседнего дома.