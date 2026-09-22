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Опубликовано 22 сентября, 13:40

Первые минуты смертельного пожара в ТЦ в Стерлитамаке попали на видео

Обложка © VK / Стерлитамак ДПС

Обложка © VK / Стерлитамак ДПС

Появились кадры первых минут пожара в торговом центре в Стерлитамаке. Сначала из окон начинает клубами выходить чёрный дым, а через короткий промежуток времени появляются языки пламени. Огонь быстро распространился сразу по нескольким этажам.

Начало пожара в Стерлитамаке. Видео © VK / Стерлитамак ДПС

Из здания также доносятся хлопки, лопаются стёкла, а с фасада падают кондиционеры. Возгорание зафиксировали камеры, установленные на подъезде соседнего дома.

Стала известна личность четвёртой жертвы пожара в ТЦ Стерлитамака
Стала известна личность четвёртой жертвы пожара в ТЦ Стерлитамака

Напомним, причиной пожара в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке стало короткое замыкание на втором этаже. В результате трагедии погибли четыре человека, среди которых были три сестры — 33-летняя Виктория, 27-летняя Алина и 29-летняя Елизавета. Девушки выбирали в ТЦ подарок на день рождения матери.

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Татьяна Миссуми
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