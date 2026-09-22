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Опубликовано 22 сентября, 15:40

Число пострадавших при пожаре в ТЦ Стерлитамака выросло до 11

Обложка © Max / МЧС Башкортостана

Обложка © Max / МЧС Башкортостана

Число пострадавших при пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

«Количество пострадавших возросло до 11 человек», — уточнили в ведомстве.

Первые минуты смертельного пожара в ТЦ в Стерлитамаке попали на видео
Первые минуты смертельного пожара в ТЦ в Стерлитамаке попали на видео

Напомним, предварительной причиной пожара в ТЦ «Солнечный» могло стать короткое замыкание. Погибли четыре человека, включая трёх родных сестёр, ещё пять пострадали. На фоне трагедии глава Башкортостана Радий Хабиров приказал проверить все подобные центры в республике. Огонь распространился на площади около 2100 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение, на месте продолжили работу экстренные службы.

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Анастасия Никонорова
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