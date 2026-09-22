13 лет без проверок: Что известно о ситуации со смертельным пожаром в Стерлитамаке

Торговый комплекс «Солнечный» в Стерлитамаке отсутствовал в планах проверок пожарного надзора ГУ МЧС по Башкирии. Такие данные должны содержаться в реестрах ведомства, отмечает ТАСС.

Здание на улице Коммунистической, 70, не значится в планах проверок с 2013 по 2026 год, а также отсутствует в перечне объектов защиты с присвоенными категориями пожарного риска. Согласно действующей классификации, торговый комплекс должен относиться к объектам с высоким или значительным пожарным риском. Для таких категорий предусмотрены регулярные проверки пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что при пожаре в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке погибли четыре человека, в том числе три родных сестры. Также известно об 11 пострадавших. Площадь возгорания составила 2,1 тысячи квадратных метров, открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, системы пожаротушения и оповещения в торговом комплексе не сработали, а отделка помещений могла не соответствовать требованиям пожарной безопасности. К вечеру пожарным удалось справиться с открытым горением.