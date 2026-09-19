Пять человек, включая двоих детей, пострадали при взрыве газа в Прикамье

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газа в деревне Поедуги Суксунского округа Пермского края. Всех госпитализировали, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошёл на открытой территории. По данным спасателей, газ вспыхнул из 120-литрового баллона, который был снят с автомобиля.

«При пожаре пострадали 5 человек (в том числе 2 ребёнка), погибших нет. Все госпитализированы», — сообщили в МЧС.

По информации местных СМИ, среди пострадавших две годовалые девочки и трое взрослых. После вспышки на людях загорелась одежда, они получили ожоги различной степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее Life.ru рассказывал, как в другом населённом пункте Прикамья при взрыве газа в частном доме пострадали пятеро детей и двое взрослых. Тогда всех пострадавших также госпитализировали.