Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 17:14

Пять человек, включая двоих детей, пострадали при взрыве газа в Прикамье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газа в деревне Поедуги Суксунского округа Пермского края. Всех госпитализировали, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошёл на открытой территории. По данным спасателей, газ вспыхнул из 120-литрового баллона, который был снят с автомобиля.

«При пожаре пострадали 5 человек (в том числе 2 ребёнка), погибших нет. Все госпитализированы», — сообщили в МЧС.

По информации местных СМИ, среди пострадавших две годовалые девочки и трое взрослых. После вспышки на людях загорелась одежда, они получили ожоги различной степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

В КЧР скончалась пострадавшая при взрыве газа в частном доме
В КЧР скончалась пострадавшая при взрыве газа в частном доме

Ранее Life.ru рассказывал, как в другом населённом пункте Прикамья при взрыве газа в частном доме пострадали пятеро детей и двое взрослых. Тогда всех пострадавших также госпитализировали.

Больше новостей о пожарах, взрывах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar