Крестик в пищеводе: Уральские врачи спасли двухлетнего ребёнка

В Свердловской области врачи трёх медучреждений помогли двухлетнему Денису из Бисерти, который во время дневного сна случайно проглотил нательный крестик. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Отсутствие украшения на цепочке после пробуждения заметили взрослые и позвонили в скорую. Мальчика доставили в приёмное отделение Бисертской районной больницы, где рентген подтвердил наличие инородного тела в средней трети пищевода.

Бисертские медики проконсультировались с анестезиологом и детским хирургом Территориального центра медицины катастроф. Так как ребёнку требовалась специализированная помощь, его транспортировали в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.

На Урале спасли двухлетнего малыша, проглотившего крестик. Фото © Telegram /Здоровье уральцев.

«Благодаря оперативному вмешательству и использованию эндоскопической техники крестик был удалён без осложнений», — рассказал заведующий отделением неотложной хирургии ДГКБ №9 Андрей Чукреев.

Состояние пациента стабилизировалось, на следующий день его выписали домой. Через неделю Денис отметит третий день рождения. Медики отмечают, что ежегодно в приёмное отделение ДГКБ №9 поступает более 150 детей с инородными телами в желудочно-кишечном тракте.

Чаще всего это монеты, мелкие игрушки, батарейки и украшения. Врачи советуют хранить мелкие предметы в недоступном для детей месте и выбирать игрушки по возрасту.

Ранее в Детском центре имени Рошаля спасли мальчика, проглотившего металлическую фигурку. Рентген подтвердил инородное тело в желудке, и врачи под руководством Александра Иноземцева извлекли его эндоскопической петлёй без разрезов — операция заняла около пяти минут и прошла без осложнений.