Новая фобия разблокирована: Женщина проглотила часть зубного протеза за завтраком

Жительница Подмосковья случайно проглотила фрагмент пластикового зубного протеза во время завтрака и оказалась в больнице. Женщина обратилась к врачам с резкой болью в груди и затруднённым глотанием. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Часть зубного протеза, которую достали из пищевода жительницы Подмосковья. Фото © Минздрав Московской области

Обследование показало, что часть протеза застряла в верхней трети пищевода. Медики решили извлечь инородное тело при помощи эндоскопа.

«С помощью эндоскопа мы извлекли фрагмент зубного протеза из пищевода. Процедура заняла около пяти минут», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Красногорской клинической больницы Юлия Шашкова.

По словам врача, застрявшие в пищеводе предметы могут повредить его стенки и спровоцировать воспалительный процесс в средостении. В подобных случаях нельзя пытаться самостоятельно протолкнуть инородное тело пищей или водой — необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

После процедуры пациентка некоторое время оставалась под наблюдением хирургов. Осложнений у неё не обнаружили, после чего женщину отпустили домой.

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