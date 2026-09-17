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Опубликовано 17 сентября, 13:44

Новая фобия разблокирована: Женщина проглотила часть зубного протеза за завтраком

Врачи в Красногорске спасли проглотившую часть зубного протеза женщину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kunlathida6242

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kunlathida6242

Жительница Подмосковья случайно проглотила фрагмент пластикового зубного протеза во время завтрака и оказалась в больнице. Женщина обратилась к врачам с резкой болью в груди и затруднённым глотанием. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Часть зубного протеза, которую достали из пищевода жительницы Подмосковья. Фото © Минздрав Московской области

Часть зубного протеза, которую достали из пищевода жительницы Подмосковья. Фото © Минздрав Московской области

Обследование показало, что часть протеза застряла в верхней трети пищевода. Медики решили извлечь инородное тело при помощи эндоскопа.

«С помощью эндоскопа мы извлекли фрагмент зубного протеза из пищевода. Процедура заняла около пяти минут», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Красногорской клинической больницы Юлия Шашкова.

По словам врача, застрявшие в пищеводе предметы могут повредить его стенки и спровоцировать воспалительный процесс в средостении. В подобных случаях нельзя пытаться самостоятельно протолкнуть инородное тело пищей или водой — необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Врачи достали из носа россиянки зубную пломбу, пролежавшую там годы
Врачи достали из носа россиянки зубную пломбу, пролежавшую там годы

После процедуры пациентка некоторое время оставалась под наблюдением хирургов. Осложнений у неё не обнаружили, после чего женщину отпустили домой.

Ранее в Петербурге госпитализировали девочку, проглотившую инструмент стоматолога. Следственный комитет начал проверку.

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Никита Никонов
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