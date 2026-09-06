В Петербурге госпитализировали девочку, проглотившую инструмент стоматолога

Следователи начали проверку после инцидента в стоматологической клинике Петербурга, где ребёнку потребовалась операция после попадания инородного тела в пищевод. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным местных СМИ, происшествие случилось 3 сентября в одной из стоматологических клиник Московского района города. Сообщалось, что девочка проглотила медицинский инструмент во время процедуры, после чего её госпитализировали и прооперировали. Прокуратура Санкт-Петербурга взяла проведение проверки на контроль.

В одном из случаев в Петербурге женщина случайно проглотила стоматологическую иглу во время лечения зуба — предмет обнаружили в желудочно-кишечном тракте после госпитализации. Оказалось, что присутствовавший при этом врач предложил пациентке попить водички, чтобы стало полегче.