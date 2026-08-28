Пятилетняя девочка в Китае проглотила золотой слиток весом 50 граммов

Пятилетняя девочка из Китая проглотила золотой слиток весом 50 граммов. Инородное тело находилось в желудке около шести часов, прежде чем ребёнка экстренно доставили в столичный детский медицинский центр. Об этом сообщили в столичном институте педиатрии.

В Китае девочка проглотила золотой слиток. Фото © Пекинский институт педиатрии

Инцидент произошёл 16 августа. Девочка случайно проглотила дома золотой слиток длиной 4,5 сантиметра. Родители обращались в несколько больниц, однако там не смогли провести экстренное эндоскопическое извлечение и направили ребёнка в специализированный центр. К моменту госпитализации рентген подтвердил, что слиток остался в желудке. Врачи оценили ситуацию как потенциально опасную.

Врачи экстренно подготовили эндоскопическое вмешательство под общим наркозом. Во время процедуры выяснилось, что слиток находится в желудочной полости, где пространство для манипуляций было сильно ограничено. Эндоскопическая бригада захватила предмет специальной петлёй и медленно вывела его наружу по естественному просвету пищеварительного тракта. Весь этап извлечения занял несколько минут — слиток удалось достать целиком.

Заведующая отделением Чжун Сюэмэй отметила, что золотые изделия относятся к потенциально опасным инородным телам пищеварительного тракта из-за сочетания твёрдости, плотности и большого веса. По мере увеличения времени нахождения такого предмета в организме возрастает вероятность повреждения слизистой, кровотечения, перфорации или непроходимости.

Ранее врачи Детского научно-клинического центраимени Л.М. Рошаля спасли мальчика, случайно проглотившего металлическую фигурку, похожую на тайский амулет — символ благополучия. Инородный предмет удалось извлечь без разрезов всего за несколько минут. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, угрозы его здоровью нет.