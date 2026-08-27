В Лондоне впервые удалили опухоль мозга при поддержке ИИ в реальном времени

В Лондоне впервые в мире искусственный интеллект использовали в реальном времени для поддержки нейрохирурга во время удаления опухоли мозга. Об этом сообщила пресс-служба больницы Университетского колледжа Лондона.

Пациентом стал 48-летний Рис Хибберт из Бедфордшира. Врачи обнаружили у него опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров, которая ухудшала зрение и могла привести к слепоте.

Во время вмешательства система анализировала прямую видеотрансляцию с эндоскопа. Технология подсвечивала сосуды, зрительные нервы, гипофиз и другие критически важные структуры у основания мозга.

Нейрохирург полностью контролировал ход процедуры, а программа помогала определять опасные участки. Ошибка даже на один миллиметр в этой области могла привести к потере зрения, инсульту или смерти пациента.

Опухоль удалось удалить, не повредив зрительные нервы. После пробуждения Хибберт заметил значительное улучшение, а спустя неделю уже мог самостоятельно ходить без очков и трости.

Систему обучили на сотнях видеозаписей подобных хирургических вмешательств. Она способна распознавать анатомические структуры, инструменты и взаимодействие тканей, поэтому разработчики рассчитывают применять её и при других сложных нейрохирургических операциях.

Ранее Life.ru рассказывал, что новообразования мозга могут проявляться не только головной болью, но и изменениями поведения. Резкие и стойкие перепады настроения иногда становятся неспецифическим симптомом опухоли. Насторожить должно их сочетание с тошнотой, рвотой или ухудшением зрения. В таких случаях врачи рекомендуют пройти обследование.