«Сам не свой» — не шутки: Онколог назвала необычный симптом опухоли мозга

Резкие и стойкие изменения настроения и поведения могут быть одним из неспецифических проявлений опухоли мозга. Об этом рассказала «Ленте.ру» онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова.

По словам специалиста, новообразование может воздействовать на участки мозга, отвечающие за эмоции и самоконтроль. Из-за этого человек может стать более раздражительным, эмоционально неустойчивым, замкнутым или потерять интерес к привычным занятиям.

Иногда люди перестают критически оценивать своё состояние и начинают совершать рискованные или неадекватные поступки. При этом подобные изменения могут развиваться постепенно и сами по себе не указывают на конкретное заболевание.

Фатьянова посоветовала обратить внимание, если новые стойкие перемены в поведении сочетаются с другими симптомами — например, частыми головными болями, тошнотой и рвотой, не связанными с приёмом пищи, или ухудшением зрения. В таком случае стоит обратиться к врачу.

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