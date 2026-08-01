В России выявляют до 60 000 случаев рака легкого в год. Как его побеждают в Сеченовке – интервью Life.ru с хирургом

1 августа – Всемирный день борьбы с раком легкого. Это одно из самых коварных онкологических заболеваний, но врачи научились его побеждать. Но главный метод борьбы с болезнью – регулярный скрининг, а также отказ от всех видов курения. О том, как предотвратить, чем лечить и что сегодня предлагает наука для борьбы с раком лёгкого, Life.ru рассказал доктор медицинских наук, торакальный хирург, директор Клиники госпитальной хирургии Сеченовского университета Евгений Тарабрин.

Какие факторы влияют на развитие рака легкого?

– Одним из самых распространенных факторов риска является курение, но существуют и другие причины. Это могут быть профессиональные вредности, такие как работа на производстве асбеста, воздействие радиации, а также генетическая предрасположенность и наследственные факторы.

Видео © Предоставлено Сеченовским университетом

Насколько распространен рак легкого?

– Например, в 2022 году в мире было зарегистрировано 2,5 миллиона новых случаев рака легкого. В России ежегодно выявляется до 60 000 новых случаев, что делает этот вид рака довольно распространенным.

Как выявить рак легкого на ранней стадии?

– Традиционный скрининг заболеваний легких в нашей стране — это флюорография. Однако этот метод не позволяет визуализировать небольшие изменения. В скрининге выявления рака легкого огромное значение приобретает исследование, которое пока еще не получило широкого распространения — низкодозовая компьютерная томография.

Рак легкого – не приговор?

– Рак легкого лечится. Конечно, это агрессивный рак, тем не менее за последние годы появилось достаточно много способов лечения. Один из наиболее значимых и наиболее эффективный — хирургический метод. Он используется на ранних стадиях, когда клетки опухоли локализованы в одном узле и не вышли за его пределы. Тем более, что операции сейчас выполняются малоинвазивными методами через небольшой доступ с использованием видеотехнологий или роботическим способом. Это позволяет пациенту максимально быстро реабилитироваться и вернуться к обычной жизни.

Но на ранних стадиях рак легкого обычно себя не проявляет, поэтому его часто диагностируют уже на поздних этапах, когда есть метастазы и хирургический метод неприменим. В таких случаях назначается противоопухолевая лекарственная терапия. Она основана на глубоком изучении структуры и даже генетики опухоли. Есть препараты, которые позволяют значительно продлить жизнь пациента, а в некоторых случаях даже избавить от заболевания.

Как сегодня лечат рак легкого в Сеченовском университете?

– Все инновационные методы лечения, существующие в мире, практически без задержек внедряются в повседневную практику Сеченовского университета. Если мы говорим о хирургии, то это торакоскопические операции через один прокол. Также мы используем метод гипертермической химиоперфузии для пациентов, у которых опухоль поразила не только легкие, но и плевру. В таких случаях в грудной клетке накапливается жидкость, с которой человек теряет белок и электролиты — те резервы, которые необходимы для борьбы с болезнью. Мы нашли способ с этим справиться: под наркозом в плевральную полость устанавливаются трубки и проводится омывание раствором химиопрепарата, нагретым до 40–42°C. За счет высокой температуры и воздействия лекарства опухолевые клетки погибают, что предотвращает накопление жидкости и улучшает качество жизни.

Какой совет дадите тем, кто следит за здоровьем?

– Вообще всем людям нужно периодически проходить чекапы. Это касается не только легких — в голове должен быть пункт, что следить за здоровьем очень важно. Это гораздо важнее, чем в очередной раз поменять машину. Это вопрос жизни. Многие пациенты, прошедшие через сложный и длительный путь лечения, признаются: раньше мы думали, что счастье в обладании современными вещами, но на самом деле оно в другом. К сожалению, осознание этого приходит тогда, когда здоровья уже нет. Постарайтесь помнить, что ваше счастье — в вашем здоровье. А здоровье — это не тогда, когда вас успешно вылечили, а когда вы смогли предупредить развитие болезни, чтобы не проходить через муки лечения.