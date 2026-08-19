Стоматолог предложил петербурженке запить проглоченную иглу во время лечения зубов

Петербурженка случайно проглотила стоматологическую иглу во время лечения зуба в частной клинике. Инцидент произошёл вечером 18 августа, сообщает 78.ru. По данным издания, во время рентгена инструмент находился в зубе пациентки, но в какой-то момент провалился.

Стоматолог предложил ей выпить воды, однако женщину пришлось госпитализировать. Иглу обнаружили в желудочно-кишечном тракте. Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

Ранее стоматолог предупредил, что исчезновение сильной зубной боли ещё не означает выздоровление. Иногда это может говорить о гибели пульпы. При распространении инфекции возникает риск воспаления и абсцесса.