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19 августа, 14:20

Стоматолог предложил петербурженке запить проглоченную иглу во время лечения зубов

Визит петербурженки к зубному закончился госпитализацией из-за проглоченной иглы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Петербурженка случайно проглотила стоматологическую иглу во время лечения зуба в частной клинике. Инцидент произошёл вечером 18 августа, сообщает 78.ru. По данным издания, во время рентгена инструмент находился в зубе пациентки, но в какой-то момент провалился.

Стоматолог предложил ей выпить воды, однако женщину пришлось госпитализировать. Иглу обнаружили в желудочно-кишечном тракте. Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

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Борис Эльфанд
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