Стоматолог предложил петербурженке запить проглоченную иглу во время лечения зубов
Визит петербурженки к зубному закончился госпитализацией из-за проглоченной иглы
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Петербурженка случайно проглотила стоматологическую иглу во время лечения зуба в частной клинике. Инцидент произошёл вечером 18 августа, сообщает 78.ru. По данным издания, во время рентгена инструмент находился в зубе пациентки, но в какой-то момент провалился.
Стоматолог предложил ей выпить воды, однако женщину пришлось госпитализировать. Иглу обнаружили в желудочно-кишечном тракте. Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.
Ранее стоматолог предупредил, что исчезновение сильной зубной боли ещё не означает выздоровление. Иногда это может говорить о гибели пульпы. При распространении инфекции возникает риск воспаления и абсцесса.
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