Затишье перед флюсом: Резко исчезнувшая зубная боль может быть тревожным сигналом

Нельзя судить о состоянии зуба только по принципу «болит — значит, больной, не болит — значит, здоровый». Врач-стоматолог-терапевт клиники «Команда Мечты» Владимир Чештанов в беседе с Life.ru объяснил, почему внезапное исчезновение боли может быть тревожным сигналом.

Если зуб несколько дней ныл, пульсировал, реагировал на холодное или горячее, а затем внезапно перестал беспокоить, это не всегда означает выздоровление. Пациент обычно воспринимает исчезновение боли как хороший знак: раз зуб больше не беспокоит, значит, проблема прошла. Однако иногда происходит обратное — пульпа погибает и перестаёт передавать болевой сигнал, но бактерии внутри корневых каналов остаются. Получается затишье, за которым может последовать новое обострение. Владимир Чештанов Врач-стоматолог-терапевт клиники «Команда Мечты»

Пульпа может погибнуть из-за глубокого кариеса, длительного воспаления, травмы или ранее проведённого лечения. При инфицировании корневых каналов воспаление может перейти на ткани вокруг корня. Согласно диагностическим материалам Американской ассоциации эндодонтистов, некроз пульпы сам по себе нередко протекает бессимптомно, но при присоединении инфекции может развиться воспаление или абсцесс в области верхушки корня.

При формировании воспалительного очага возле корня давление в тканях повышается, из-за чего человек испытывает пульсирующую или распирающую боль. Если содержимое получает выход, давление уменьшается, а вместе с ним может снизиться и боль. Когда на десне появляется небольшой пузырёк, во рту чувствуется неприятный вкус, а затем боль проходит, это облегчение может быть связано не с исчезновением инфекции, а с временным оттоком содержимого. Свищевой ход при этом способен закрыться, после чего воспаление может вновь обостриться.

Сигналами обострения могут быть дискомфорт при накусывании, повышение температуры, затруднения при открывании рта, ощущение, будто зуб вылезает из зубного ряда, неприятный вкус и запах изо рта, слабость и общее ухудшение самочувствия. При воспалении тканей вокруг корня зуб может стать болезненным при постукивании или жевательной нагрузке, хотя ранее характерная реакция на холодное уже исчезла.

Если новый отёк распространяется к глазу или шее, становится трудно дышать, глотать или говорить, обращаться за помощью нужно экстренно.

«Исчезновение боли после нескольких тяжёлых дней — не повод автоматически отменять запись к врачу. Безопаснее проверить зуб и убедиться, что воспаления нет, чем дождаться выраженного отёка. В стоматологии тишина иногда означает не выздоровление, а временное отсутствие сигнала», — резюмировал Чештанов.

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