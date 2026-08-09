Стоматолог объяснил, почему летом чаще появляется запах изо рта

Летом неприятный запах изо рта может становиться заметнее даже при хорошей гигиене. Одной из главных причин считается обезвоживание и связанное с ним уменьшение количества слюны, рассказал «Газете.ru» стоматолог, кандидат медицинских наук Андрей Жук.

Слюна естественным образом очищает зубы, удаляет остатки пищи и помогает сдерживать размножение бактерий. В жару слизистая быстрее пересыхает, поэтому микроорганизмы активнее размножаются, а продукты их жизнедеятельности усиливают запах.

«Когда жидкости в организме становится меньше, слизистая пересыхает, а бактерии начинают размножаться активнее», — объяснил врач.

Дополнительную роль играют сладкие напитки, кофе, лимонады и частые перекусы, способствующие образованию налёта. Сухой воздух от кондиционеров также может усугублять ситуацию.

Если запах не исчезает после тщательной чистки, причиной иногда оказываются кариес, воспаление дёсен, налёт на языке или хронические очаги инфекции. Жук советует летом пить достаточно воды, очищать не только зубы, но и язык, а при стойкой проблеме обратиться к стоматологу.

Однако терпеть издержки летней жары осталось не так уж долго. Ранее синоптик рассказал, когда начнёт отступать августовский зной в регионах России. По его словам, на выходных наиболее высокие температуры сохранятся на юге и Урале.