Пекло уходит: Когда регионы России наконец дождутся прохлады

Аномальная жара до +40 градусов начнёт отступать из большинства регионов России уже в эти выходные. Когда и куда придёт прохлада, URA.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

Причиной зноя стал Азовский антициклон, который принёс раскалённый континентальный воздух на европейскую часть страны и Южный Урал. Перелом наступит с приходом холодного атмосферного фронта.

На выходных наиболее высокие температуры сохранятся на юге и Урале. От Новороссии до Южного Урала ожидается +33…+38 градусов, а между Азовским и Каспийским морями воздух местами раскалится до +40. Схожая картина прогнозируется от Екатеринбурга до Тюмени.

В Центральной России и Поволжье тем временем станет заметно свежее — около +21…+26 градусов. В воскресенье, 9 августа, похолодание распространится и на Южный Урал.

Дольше всего пекло продержится на юге европейской части России, где температура останется в пределах +33…+38 градусов. В начале следующей недели жара выше +30 также сохранится на юге Западной Сибири, но для большинства перечисленных регионов её пик уже останется позади.

Ранее Европу накрыла мощная жара с температурой выше +40 °C. В Польше из-за нехватки воды останавливали угольные электростанции, а в странах ЕС с начала сезона огонь уничтожил около 500 тысяч гектаров природных территорий. В Германии из-за жары с апреля умерло уже 12 тысяч человек.