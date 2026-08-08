Аномальная жара до +42°C накроет юг России

В ближайшие дни на юге России ожидается сильная жара. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила ТАСС, что 8 и 9 августа температура воздуха в Запорожской и Херсонской областях достигнет +40°C. В Астраханской области столбики термометров поднимутся до +42°C, а в Ростовской — до +40°C. На черноморском побережье Краснодарского края будет до +39°C.

В то же время по европейской части России пройдёт атмосферный фронт, который принесёт похолодание и ливни. С 8 по 10 августа сильные дожди с грозами, градом и порывами ветра до 20–25 метров в секунду ожидаются в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. Жителям этих регионов стоит быть внимательными и следить за прогнозами.

Ранее Life.ru писал, что 7 августа московский воздух мог побить температурный рекорд 2026 года — об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, до этого в столице дважды фиксировали +30,7 °C — 2 и 6 августа. Синоптик отметил, что именно 7 августа у лета оставался последний шанс обновить максимум до прихода холодного атмосферного фронта.