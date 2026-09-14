Врачи достали из носа россиянки зубную пломбу, пролежавшую там годы

В Серпухове врачи извлекли из гайморовой пазухи женщины фрагмент зубной пломбы, который находился там много лет. Неожиданную находку обнаружили случайно во время подготовки пациентки к имплантации, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Стоматолог направил женщину на компьютерную томографию, которая и показала инородное тело в левой гайморовой пазухе. Предположительно, кусочек пломбы попал туда во время давнего лечения зуба. Всё это время он никак себя не проявлял и не доставлял пациентке дискомфорта.

Однако обследование у оториноларинголога показало, что вокруг инородного тела начали скапливаться грибковые массы. Врачи решили провести операцию.

Специалисты выполнили микрогайморотомию эндоскопическим способом. Через небольшой доступ они удалили фрагмент пломбы вместе с грибковыми массами, после чего промыли пазуху антисептическими растворами.

Врачи вытащили из носа россиянки пломбу, которая годами её не беспокоила. Фото © Пресс-служба Минздрава Московской области

По словам заведующего оториноларингологическим отделением Магомеда Магомедалиева, эндоскопическая методика позволяет проводить подобные вмешательства без больших разрезов и длительного восстановления. После операции осложнений у женщины не возникло. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно и остаётся под наблюдением оториноларинголога.

Медики напоминают, что даже не вызывающее неприятных ощущений инородное тело может со временем привести к инфекции или повреждению окружающих тканей.

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