«Пищеварение начинается во рту»: Как зубы напрямую влияют на желудок и кишечник

Проблемы с зубами, отсутствие отдельных зубов или плохо зафиксированные протезы могут влиять на пищевые привычки человека. Из-за дискомфорта люди иногда отказываются от твёрдых продуктов и переходят на более мягкую пищу, рассказал Life.ru доктор медицинских наук, профессор, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ, стоматолог-ортопед и эксперт бренда «Корега» Самвел Апресян.

Пищеварение начинается в полости рта. Именно поэтому проблемы с зубами могут негативно влиять на здоровье пищеварительной системы. Взаимосвязь между состоянием зубов и работой желудочно-кишечного тракта не всегда очевидна. Кажется, что это разные системы, но на самом деле проблемы с зубами могут напрямую влиять на усвоение еды. Самвел Апресян Доктор медицинских наук, профессор, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ, стоматолог-ортопед и эксперт бренда «Корега»

По словам специалиста, пережёвывание пищи является первым этапом пищеварения. Если зубы повреждены или отсутствуют, а протез недостаточно стабилен, человеку может быть сложнее употреблять твёрдые продукты. В некоторых случаях это приводит к выбору более мягкой и однообразной пищи или проглатыванию крупных кусочков.

При боли, натирании или дискомфорте из-за протеза человек чаще выбирает каши, пюре и другие продукты, которые легче есть. Со временем это может уменьшить разнообразие рациона: в нём становится меньше свежих овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, требующих активного пережёвывания.

Для поддержания здоровья полости рта и пищеварения стоматолог рекомендует обратить внимание на несколько привычек.

Восстанавливать отсутствующие зубы. Стоит обсудить с врачом подходящий вариант лечения. Это помогает поддерживать правильное распределение нагрузки на зубы и челюсть во время жевания.

Стоит обсудить с врачом подходящий вариант лечения. Это помогает поддерживать правильное распределение нагрузки на зубы и челюсть во время жевания. Следить за качеством пережёвывания пищи. Тщательное пережёвывание помогает подготовить еду к дальнейшему этапу пищеварения и является важной частью правильного приёма пищи.

Тщательное пережёвывание помогает подготовить еду к дальнейшему этапу пищеварения и является важной частью правильного приёма пищи. Проверять состояние зубных протезов. Если конструкция плохо держится, это может вызывать дискомфорт и мешать употреблению твёрдых продуктов. Специальные фиксирующие средства помогают улучшить удержание протеза и снизить риск попадания частиц пищи под конструкцию.

Если конструкция плохо держится, это может вызывать дискомфорт и мешать употреблению твёрдых продуктов. Специальные фиксирующие средства помогают улучшить удержание протеза и снизить риск попадания частиц пищи под конструкцию. Поддерживать нормальную влажность полости рта. При ощущении сухости специалист советует пить воду небольшими глотками в течение дня.

При ощущении сухости специалист советует пить воду небольшими глотками в течение дня. Регулярно посещать стоматолога. Профилактический осмотр помогает вовремя заметить проблемы с зубами и проверить состояние протезов, поскольку со временем их посадка может измениться.

«Если вы заметили, что стали чаще выбирать только мягкую пищу, избегаете твёрдых продуктов или чувствуете дискомфорт после еды, стоит запланировать визит к стоматологу», — отметил Апресян.

Консультация специалиста поможет оценить состояние зубов и протезов и при необходимости вернуть комфорт при приёме пищи.

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