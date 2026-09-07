Стразы на суперклее: Как домашний «стайлинг» зубов отправляет подростков к пародонтологу

Мода на самостоятельный «стайлинг» зубов захватила молодёжь, но врачи бьют тревогу. Главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов в беседе с Life.ru объяснил, почему домашние эксперименты с улыбкой могут обернуться проблемами со здоровьем зубов.

То, что в видео выглядит как безобидный бьюти-лайфхак, в реальности оборачивается вредом для зубов. Магомед Дахкильгов Главный врач Немецкого Имплантологического Центра, к.м.н., хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог

На просторах интернета, особенно на китайских маркетплейсах, предлагают огромное количество различных украшений для зубов. В ассортименте — вновь вошедшие в моду скайсы, металлические фигурки со стразами или камнями, грилзы, различные брекеты, виниры и даже временные пломбы или накладки на полный зубной ряд. Всё это предлагают для того, чтобы сделать улыбку более индивидуальной и, как некоторым кажется, привлекательной.

Первое, с чем сталкиваются стоматологи, — попытки приклеить такие украшения в домашних условиях. Любое приклеивание чего-либо к собственным зубам должно происходить в стоматологическом кресле, а не дома с использованием непонятных материалов. Суперклей для этого категорически недопустим. Если фиксирующий материал подтекает под десну, начинается хроническое воспаление, причину которого сможет выявить только пародонтолог.

При этом врач делает важную оговорку: если украшение съёмное, оно само по себе не царапает эмаль металлическими элементами. Главная проблема в этом случае — гигиена. Такие дополнительные элементы создают ретенционные пункты для скопления налёта. Вокруг них появляются очаги деминерализации — белые пятна, которые могут перерасти в глубокий кариес.

Не менее серьёзные проблемы возникают, когда подростки решают самостоятельно установить полноценные ортодонтические конструкции. Устанавливать брекет-систему просто для того, чтобы покрасоваться, не стоит — это может обернуться проблемами со здоровьем. Все лечебные манипуляции должны проводиться под контролем врача, иметь медицинское обоснование и строгие показания.

Однако не только «зубные» украшения несут угрозу. Среди подростков популярна ещё одна опасная тенденция, о последствиях которой они даже не догадываются. Речь о пирсинге языка и уздечки. Чаще всего мы встречаем последствия ношения пирсинга через годы, потому что изменения происходят не сразу, а в результате хронической травмы.

Инородный предмет во рту постоянно травмирует мягкие ткани. Из-за постоянного растяжения, давления и натяжения десна может приподниматься, что приводит к рецессиям — оголению шейки зуба. Длинная штанга пирсинга языка постоянно бьёт по зубам изнутри, провоцируя появление трещин и выраженной чувствительности.

«Украшения, конечно, выражают вашу индивидуальность. Но хотелось бы сохранить как можно дольше здоровье зубов и дёсен», — резюмировал Дахкильгов.

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