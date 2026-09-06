Зубы крошатся, дёсны кровоточат: На какие болезни указывают проблемы полости рта

Состояние дёсен, эмали, языка и запах изо рта могут выдать внутренние неполадки организма задолго до появления явных симптомов, предупредил врач-стоматолог-терапевт Константин Величко. По его словам, проблемы в полости рта часто указывают на системные заболевания.

Если дёсны постоянно кровоточат и набухают, а зубной камень нарастает даже при идеальной гигиене — это повод проверить обмен веществ. Часто достаточно скорректировать питание, чтобы проблема ушла. Внезапное разрушение зубов у взрослого человека указывает не на плохую наследственность, а на гормональные сбои.

«Не надо пить кальций горстями — часто проблема не в нём. Зубы становятся хрупкими из-за внутренних сбоев. Убираешь причину — эмаль перестаёт крошиться», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Белый плотный налёт на языке говорит о снижении иммунитета или проблемах с пищеварением, ярко-красный «лакированный» — о нехватке витаминов группы B. Сладковатый запах изо рта указывает на проблемы с углеводным обменом, аммиачный — на нагрузку на почки, гнилостный — на желудок, заключил медик.

Ранее россиянам рекомендовали пять обязательных привычек, которые помогут сохранить здоровье зубов после 60 лет. С возрастом организм претерпевает множество изменений, и полость рта не исключение.