Россияне стали искать стоматологов через соцсети из-за высоких цен на лечение

До 4,5 тысячи рублей может стоить консультация терапевта в Москве, а приём стоматолога — до 2,5 тысячи. Из-за таких расходов зумеры и миллениалы начали искать медиков среди знакомых в соцсетях.

Пользователи публикуют результаты анализов, медицинские снимки и описания симптомов. Расчёт на то, что среди подписчиков окажется специалист, готовый бесплатно оценить ситуацию. Чаще всего таким способом ищут терапевтов, стоматологов и хирургов. Общение продолжается в личных сообщениях, где врачам отправляют документы и задают уточняющие вопросы.

Некоторые специалисты консультируют новых знакомых бесплатно, другие соглашаются помочь по дружбе или в обмен на услуги. К поиску врачей через соцсети также подключились многодетные матери и женщины, воспитывающие детей в одиночку, пишет телеграм-канал «База».

Ранее Life.ru рассказывал, какие лекарства и БАДы способны исказить результаты анализов и почему самостоятельно отменять назначенные препараты перед обследованием опасно. Массовая увлечённость БАДами может привести к плачевным резльтатам, тем более что зачастую россияне назначют их себе сами или по совету «из интернета», минуя врачей.