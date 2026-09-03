Сияющая улыбка после 60: Пять обязательных привычек, которые помогут сохранить здоровье зубов

С возрастом организм претерпевает множество изменений, и полость рта — не исключение. Здоровье после 60 лет — чаще всего результат регулярного ухода и наблюдения у стоматолога, а не везение. Стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель РФ, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ, директор Института цифровой стоматологии и эксперт бренда «Корега» Самвел Апресян назвал Life.ru пять привычек, которые помогают поддерживать комфорт во рту, снижать риск воспаления дёсен и кариеса и легче адаптироваться к возрастным изменениям.

№1: Ежедневная тщательная гигиена рта

Чистите зубы 2 раза в день зубной щёткой и пастой с фторидом (если нет индивидуальных противопоказаний).

Межзубные промежутки очищайте тем способом, который вам подходит по анатомии и удобству: нить, межзубные ёршики (подобранного размера) или их комбинация.

Ирригатор можно использовать как дополнение — он помогает вымывать остатки пищи из труднодоступных зон (особенно при мостовидных ортопедических конструкциях/имплантатах/ортодонтических конструкциях), но не заменяет использование зубной щётки и межзубных средств.

«Если вы носите съёмный зубной протез, уделяйте ему отдельное внимание: ежедневное очищение мягкой щёткой и таблетками для очищения зубных протезов уменьшает налёт и запах», — отмечает эксперт.

№2: Контроль сухости во рту (ксеростомии)

С возрастом и на фоне приёма некоторых лекарственных препаратов, а также заболеваний слюны может вырабатываться меньше, а сухость во рту повышает риск кариеса и раздражения слизистой оболочки.

Что может помочь:

— Пейте воду небольшими порциями в течение дня.

— Для ежедневного ухода выбирайте ополаскиватель, который не усиливает сухость (часто предпочитают варианты без спирта).

— Обсудите со стоматологом и лечащим врачом общей практики/терапевтом лекарства, которые вы принимаете постоянно: некоторые препараты действительно сушат слизистую оболочку рта.

Если сухость во рту выраженная, могут пригодиться специальные средства, которые временно заменяют естественную слюну, когда её вырабатывается недостаточно, или увлажняющие гели — по рекомендации специалиста.

№3: Комфорт и защита дёсен при ношении съёмного зубного протеза

Даже хорошо изготовленный протез при жевании и разговоре слегка смещается, натирая слизистую оболочку и вызывая раздражение. Решить проблему может помочь крем для фиксации съёмных зубных протезов: он помогает улучшить удержание и может снизить трение по краю протеза.

Используйте средство строго по инструкции и наносите умеренное количество. Если для вас принципиально отсутствие определённых компонентов (например, цинка), проверьте состав на упаковке конкретного продукта: формулы могут отличаться. А вот натуральные компоненты, например, масла и экстракт алоэ вера, — это плюс: они делают текстуру мягкой и шелковистой. Ещё один нюанс: удобнее, когда тюбик оснащён тонким аппликатором — с его помощью крем ложится равномерно и расходуется экономно.

«Боль, язвочки, стойкое натирание или ухудшение фиксации — повод обратиться к стоматологу для коррекции протеза, а не просто добавить крема», — предупреждает врач.

№4: Питание, которое поддерживает здоровье зубов и костей

Для тканей полости рта важны полноценный белок, а также нутриенты, связанные с костной тканью, в том числе кальций и витамин D (источники — молочные продукты, рыба, яйца и др.). Если вы рассматриваете применение добавок, то лучше обсуждать их с врачом, особенно при хронических заболеваниях. Ограничивайте частые перекусы сладким и потребление напитков с сахаром: регулярность контакта сахара с зубами нередко важнее, чем «разовая порция».

Твёрдые продукты (например, яблоки, морковь) можно оставить в рационе, но безопаснее нарезать — так ниже риск травмы и перегрузки зубов/конструкций.

№5: Регулярные визиты к стоматологу и профгигиена

Многие проблемы во рту (воспалительные заболевания пародонта, кариес между зубами, изменения посадки протеза) могут долго никак себя не проявлять. Поэтому даже если ничего не болит, посещать стоматолога нужно регулярно.

А ранее россиянам рассказали, что исчезновение зубной боли может указывать на гибель пульпы. Если зуб несколько дней ныл, пульсировал, реагировал на холодное или горячее, а затем внезапно перестал беспокоить, это не всегда означает выздоровление. Пациент обычно воспринимает исчезновение боли как хороший знак: раз зуб больше не беспокоит, значит, проблема прошла. Однако иногда происходит обратное — пульпа погибает и перестаёт передавать болевой сигнал, но бактерии внутри корневых каналов остаются. Получается затишье, за которым может последовать новое обострение.