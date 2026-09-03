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Опубликовано 3 сентября, 00:46

Сияющая улыбка после 60: Пять обязательных привычек, которые помогут сохранить здоровье зубов

Врач Апресян: С возрастом слюны становится меньше, сухость повышает риск кариеса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sirikarn Rinruesee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sirikarn Rinruesee

С возрастом организм претерпевает множество изменений, и полость рта — не исключение. Здоровье после 60 лет — чаще всего результат регулярного ухода и наблюдения у стоматолога, а не везение. Стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель РФ, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ, директор Института цифровой стоматологии и эксперт бренда «Корега» Самвел Апресян назвал Life.ru пять привычек, которые помогают поддерживать комфорт во рту, снижать риск воспаления дёсен и кариеса и легче адаптироваться к возрастным изменениям.

№1: Ежедневная тщательная гигиена рта

Чистите зубы 2 раза в день зубной щёткой и пастой с фторидом (если нет индивидуальных противопоказаний).
Межзубные промежутки очищайте тем способом, который вам подходит по анатомии и удобству: нить, межзубные ёршики (подобранного размера) или их комбинация.

Ирригатор можно использовать как дополнение — он помогает вымывать остатки пищи из труднодоступных зон (особенно при мостовидных ортопедических конструкциях/имплантатах/ортодонтических конструкциях), но не заменяет использование зубной щётки и межзубных средств.

«Если вы носите съёмный зубной протез, уделяйте ему отдельное внимание: ежедневное очищение мягкой щёткой и таблетками для очищения зубных протезов уменьшает налёт и запах», — отмечает эксперт.

№2: Контроль сухости во рту (ксеростомии)

С возрастом и на фоне приёма некоторых лекарственных препаратов, а также заболеваний слюны может вырабатываться меньше, а сухость во рту повышает риск кариеса и раздражения слизистой оболочки.

Что может помочь: 
— Пейте воду небольшими порциями в течение дня.
— Для ежедневного ухода выбирайте ополаскиватель, который не усиливает сухость (часто предпочитают варианты без спирта).
— Обсудите со стоматологом и лечащим врачом общей практики/терапевтом лекарства, которые вы принимаете постоянно: некоторые препараты действительно сушат слизистую оболочку рта.

Если сухость во рту выраженная, могут пригодиться специальные средства, которые временно заменяют естественную слюну, когда её вырабатывается недостаточно, или увлажняющие гели — по рекомендации специалиста.

№3: Комфорт и защита дёсен при ношении съёмного зубного протеза

Даже хорошо изготовленный протез при жевании и разговоре слегка смещается, натирая слизистую оболочку и вызывая раздражение. Решить проблему может помочь крем для фиксации съёмных зубных протезов: он помогает улучшить удержание и может снизить трение по краю протеза.

Используйте средство строго по инструкции и наносите умеренное количество. Если для вас принципиально отсутствие определённых компонентов (например, цинка), проверьте состав на упаковке конкретного продукта: формулы могут отличаться. А вот натуральные компоненты, например, масла и экстракт алоэ вера, — это плюс: они делают текстуру мягкой и шелковистой. Ещё один нюанс: удобнее, когда тюбик оснащён тонким аппликатором — с его помощью крем ложится равномерно и расходуется экономно.

«Боль, язвочки, стойкое натирание или ухудшение фиксации — повод обратиться к стоматологу для коррекции протеза, а не просто добавить крема», — предупреждает врач.

№4: Питание, которое поддерживает здоровье зубов и костей

Для тканей полости рта важны полноценный белок, а также нутриенты, связанные с костной тканью, в том числе кальций и витамин D (источники — молочные продукты, рыба, яйца и др.). Если вы рассматриваете применение добавок, то лучше обсуждать их с врачом, особенно при хронических заболеваниях. Ограничивайте частые перекусы сладким и потребление напитков с сахаром: регулярность контакта сахара с зубами нередко важнее, чем «разовая порция».

Твёрдые продукты (например, яблоки, морковь) можно оставить в рационе, но безопаснее нарезать — так ниже риск травмы и перегрузки зубов/конструкций.

№5: Регулярные визиты к стоматологу и профгигиена

Многие проблемы во рту (воспалительные заболевания пародонта, кариес между зубами, изменения посадки протеза) могут долго никак себя не проявлять. Поэтому даже если ничего не болит, посещать стоматолога нужно регулярно.

«Нет доказанного запрета»: Россиянам объяснили, почему лучше чистить зубы до завтрака
«Нет доказанного запрета»: Россиянам объяснили, почему лучше чистить зубы до завтрака

А ранее россиянам рассказали, что исчезновение зубной боли может указывать на гибель пульпы. Если зуб несколько дней ныл, пульсировал, реагировал на холодное или горячее, а затем внезапно перестал беспокоить, это не всегда означает выздоровление. Пациент обычно воспринимает исчезновение боли как хороший знак: раз зуб больше не беспокоит, значит, проблема прошла. Однако иногда происходит обратное — пульпа погибает и перестаёт передавать болевой сигнал, но бактерии внутри корневых каналов остаются. Получается затишье, за которым может последовать новое обострение.

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Ольга Годуненко
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