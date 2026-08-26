«Нет доказанного запрета»: Россиянам объяснили, почему лучше чистить зубы до завтрака

В интернете полно страшилок о том, что чистка зубов сразу после еды разрушает эмаль. Химик-технолог на стоматологическом производстве Екатерина Крутицкая в беседе с «Вечерней Москвой» утверждает: доказанного запрета не существует.

Эксперт рекомендует чистить зубы до завтрака. Ночью слюны выделяется мало, естественное очищение не работает, на зубах скапливается налёт и повышается кислотность. Утренняя чистка удаляет биоплёнку и доставляет фториды на поверхность, защищая эмаль от потери минералов, особенно если утром вы пьёте сок или едите цитрусовые.

Если вы всё-таки поели, не обязательно ждать час. Универсального интервала нет — всё зависит от состава завтрака. Омлет и апельсиновый сок создают разную кислотную нагрузку. Исследования показывали, что ожидание 30–60 минут иногда уменьшает абразию, но это осторожная рекомендация для пациентов с риском эрозии. Для здорового человека жёстких ограничений нет.

Если времени ждать нет, просто прополощите рот водой. Главное — не пропускать чистку. Современные обзоры не показали увеличения риска эрозивного изнашивания у всех людей при немедленной чистке фторидной пастой. Важно использовать мягкую щётку, небольшое давление и избегать агрессивных горизонтальных движений.

Утром лучше чистить зубы до завтрака: около двух минут, мягкой щёткой, фторидной пастой с концентрацией 1350–1500 ppm. После еды — прополоскать рот. Вечером гигиена должна быть тщательнее: сначала очистить межзубные промежутки нитью или ёршиками, затем — все поверхности зубов, уделяя внимание границе с десной.

Совет эксперта: сначала пройдите щёткой без пасты — так вы не создадите ложного ощущения чистоты. Проведите языком по зубам: чистая эмаль ощущается гладкой. Затем сделайте второй проход с пастой. После чистки пасту сплюньте, но не смывайте водой — иначе вы смоете только что нанесённые фториды. Главное — чистить правильно, а не искать идеальный момент для чистки.

А ранее россиянам рассказали, что исчезновение зубной боли может указывать на гибель пульпы. По словам стоматолога, она перестаёт передавать болевой сигнал, но бактерии внутри корневых каналов остаются. Это затишье чревато новым обострением.