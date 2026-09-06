Зубы, кожа, иммунитет: Любимое лакомство россиян оказалась провокатором опасных недугов

Мороженое не помогает спастись от жары, а спустя полчаса после употребления делает человеку только жарче, предупредил врач-терапевт, анестезиолог-реаниматолог Андрей Соловьёв. По его словам, прохладу ледяной десерт даёт лишь на 15–20 минут.

После этого организм начинает расщеплять плотные молочные жиры и сахар, что лишь ускоряет метаболизм и провоцирует выделение тепла. При этом резкий скачок глюкозы вызывает сильную жажду. Лакомство также вредит иммунитету: резкий температурный контраст сужает сосуды носоглотки и открывает путь бактериям, отметил собеседник «Газеты.ru».

Зубам откусывание мороженого грозит микротрещинами эмали. Кожа тоже страдает: скачки сахара запускают гликацию коллагена, появляются отёки и высыпания. Чтобы избежать последствий, лучше есть десерт ложкой, не чередовать его с горячими напитками и ограничивать порцию до 80–100 граммов в день, заключил специалист.

Ранее Life.ru выяснил, что само по себе мороженое не относится к продуктам, которые напрямую разрушают зубы. Главную опасность представляет сахар. Он становится питательной средой для бактерий зубного налёта.