Месяцами задыхался на тренировках: Подмосковные хирурги спасли 14-летнего спортсмена с редкой патологией

14-летний спортсмен несколько месяцев страдал от одышки, усталости и нехватки воздуха во время тренировок, пока врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля не обнаружили редкую врождённую патологию. Об этом Life.ru сообщили в подмосковном минздраве.

У подростка выявили аномалию развития дуги аорты: сосуды образовали кольцо вокруг трахеи и пищевода и сдавливали их. Кроме того, специалисты обнаружили в лёгких буллы — воздушные полости, которые могли привести к опасному осложнению.

«Сосудистое кольцо формируется ещё внутриутробно, но у маленьких детей трахея мягче, компрессия не всегда заметна», — рассказала лечащий врач Зухра Маккаева.

По её словам, симптомы проявились, когда подросток начал активно расти и испытывать серьёзные нагрузки во время занятий спортом. Без лечения изменения в лёгких могли привести к пневмотораксу.

Хирурги провели торакоскопическую операцию через небольшие проколы, разобщили сосудистое кольцо и удалили опасные воздушные полости в лёгких.

«Сразу после вмешательства стало видно, что трахея освободилась, дыхание облегчилось», — отметила Маккаева.

Подростка уже выписали из центра. После полного восстановления он сможет вернуться к занятиям спортом.

Ранее петербургские врачи спасли 13-летнего подростка с острой язвой двенадцатиперстной кишки и сильным кровотечением без полостной операции. После стабилизации состояния медики обнаружили повреждённый сосуд и остановили потерю крови эндоскопическим клипированием.